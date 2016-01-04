У Сумах розгорнуто 35 пунктів обігріву

У Сумах через похолодання розгорнуто 35 пунктів обігріву, що працюють на базі медичних та бібліотечних закладів міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, в пунктах можна зігрітися, отримати кваліфіковану допомогу та гарячий чай.

«В умовах різкого похолодання маємо дбати про кожну людину. Служби життєзабезпечення міста знаходяться у постійній готовності реагувати на надзвичайні ситуації, пов’язані з ускладненням погодних умов», – наголошує міський голова Сум Олександр Лисенко.

Читайте такожУ Києві створять соціальні будинки для безпритульнихЗгідно із повідомленням, у зв’язку з подальшим утриманням низької температури мер доручив тримати в посиленому цілодобовому режимі аварійні та рятувальні служби.

За інформацією в.о. начальника відділу охорони здоров’я міської ради Олени Чумаченко, на базі медичних закладів міста організовано 16 пунктів обігріву та визначені чергові медичні працівники.

«Пункти обігріву забезпечені необхідними меблями, гарячим чаєм, медикаментами. В поліклінічних відділеннях пункти обігріву працюють з 8.00 до 18.00, а у стаціонарних відділеннях – цілодобово», – йдеться у повідомленні.