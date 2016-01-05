На Закарпатті через вибух петарди хлопчику відірвало палець

На Закарпатті хлопчику внаслідок вибуху петарди відірвало палець / Фото: У НИАН

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, дитина потрапила до лікарні за 15 хвилин до нового року.

За словами постраждалого, близько 22.00 у будинку він знайшов петарду. Сірників чи запальнички, аби підпалити петарду надворі, хлопець не знайшов і вирішив підпалити її в печі. Хлопець думав, що одразу викине петарду на подвір’я, але не встиг, і вона розірвалася у долоні.

Крім множинних рваних ран руки, хлопчик сильно пошкодив пальці. Один палець лівої руки лікарям довелося ампутувати.