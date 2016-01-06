На Закарпатті планують побудувати сотні спортивних майданчиків

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну програму «Спортивний майданчик» депутати прийняли під час ІІ пленарного засідання другої сесії облради VII скликання.

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Згідно з документом, метою програми є подальше зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту в області шляхом будівництва нових сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків, а також збільшення числа доступних об'єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина в зміцненні здоров'я і фізичного розвитку.

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Орієнтовний обсяг фінансування програми з обласного бюджету становить 65 млн грн.

У пояснювальній записці зазначається, що Регіональна програма «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки є третьою середньостроковою регіональною програмою, що має на меті сталий розвиток спортивної інфраструктури Закарпаття, доступної для широких верств населення.

«За термін дії першої аналогічної програми (2006-2009 роки) в області було встановлено 23 ігрових майданчика зі штучним (травʼяним) покриттям переважно у віддалених гірських районах області. За 4 роки реалізації програми «Спортивний майданчик» на 2010-2014 роки в області збудовано 70 сучасних ігрових майданчиків зі штучним покриттям в тому числі 3 з акриловим і 3 з поліуретановим покриттям. Програмою охоплені всі без винятку райони області», - йдеться у повідомленні.