У Тернополі розпочато розслідування щодо смерті немовляти

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 26-річна тернополянка звернулася до Тернопільського відділу поліції із заявою про те, що 25 грудня минулого року в пологовому будинку на вулиці Замковій помер її новонароджений син. У заяві жінка стверджує, що її син помер з вини лікарів.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано ч. 1 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

Водночас правоохоронці повідомили, що наприкінці року було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), одразу після того, як чоловік та родичі породіллі вчинили самосуд над лікарем.