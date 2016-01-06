У Немирові родина отруїлась невідомою речовиною - 8-річна дівчинка померла, батьки у реанімації

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП УМВС у Вінницькій області, 5 січня близько 14.00 членів родини у непритомному стані в їхньому будинку виявив батько 40-річної господарки. Чоловік викликав швидку допомогу та працівників поліції.

8-річну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Вони констатували смерть дитини. Її брат-близнюк та батьки у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення районної лікарні.

Як розповів начальник Немирівського відділення поліції Руслан Грушко, за фактом смерті дитини слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причину смерті дівчинки встановить судово-медична експертиза.

Попередньо медики констатують, що родина отруїлась невідомою речовиною. Проводиться розслідування.