На Вінничині через грип подовжили зимові канікули для школярів

17:04, 06 січня 2016
Новини регіонів
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У Вінниці та області через грип зимові канікули в школах продовжено на тиждень - до 18 січня.

грипп / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, таке рішення сьогодні прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи темпи зростання захворюваності у місті на грип та ГРВІ і ускладнень після них.

За даними Вінницького міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області протягом останніх тижнів у місті спостерігається сезонне підвищення захворюваності грипом та ГРВІ. Тільки за перший тиждень поточного року захворіло 3843 особи, з них 2539 – діти.

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Рівень захворюваності на сьогодні епідемічного порогу ще не сягнув, однак спеціалісти це пов’язують з канікулами у школах. Але навіть ці статистичні показники вдвічі вищі за аналогічний період минулого року. Окрім того, від ускладнень грипу з початку епідемічного сезону по Вінниці зареєстровано два летальні випадки.

«Враховуючи велику кількість захворілих та високу питому вагу захворілих серед дітей, можна спрогнозувати, що при відновленні навчання в загальноосвітніх закладах рівень захворюваності на грип та ГРВІ буде збільшуватись і перевищить епідемічний поріг», - зазначила начальник Вінницького міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області Ірина Односталко.

Щоб попередити подальше поширення захворюваності серед дітей, 6 січня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи прогноз розвитку епідеміологічної ситуації, подовжила канікули у всіх школа міста до 18 січня.

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Як повідомив сьогодні під час прес-конференції заступник голови – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Івасюк, канікули продовжені також у школах Вінницької області. Він зазначив, що дана міра вживається виключно як запобіжний захід з метою недопущення розповсюдження вірусної інфекції.

По області наразі за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулось – 9559 осіб, з них 5877 дітей. Захворюваність в цілому по області була на 5,5% нижчою епідемічного порогового рівня. Лабораторні дослідження підтвердили наявність у хворих вірусу як штаму А так і В, трапляються також змішані типи вірусу, оскільки він здатний до мутації.

В області від ускладнень спричинених грипом померло 7 людей, серед них – 4-річна дитина. Усі летальні випадки, пов’язані із ускладненнями грипу були спричинені запізнілим зверненням хворих до лікувальних закладів, коли вірусну пневмонію зупинити було вже неможливо.

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