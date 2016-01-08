У столиці цілодобово працює 10 станцій для порятунку людей на кризі
08:45, 08 січня 2016Новини регіонів
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У Києві у цілодобовому режимі працює 10 аварійно-рятувальних станцій для порятунку людей на крижаних водоймищах.
У Києві у цілодобовому режимі працює 10 аварійно-рятувальних станцій для порятунку людей на крижаних водоймищах / Фото УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
«Тонка крига на Дніпрі становить надзвичайно велику небезпеку для киян. Особливо для рибалок, які заходять на віддалені території, часто нехтуючи правилами безпеки. І ми маємо зробити усе, аби уникнути трагедій на воді. Тому наразі ми посилюємо наші зусилля щодо інформування людей, демонструємо основні навики поведінки на замерзлих водоймах. У режимі цілодобового реагування працює десять станцій, які готові негайно вирушити на порятунок», – процитувала прес-служба заступника голови КМДА Петра Пантелеєв.
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