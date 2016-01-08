У столиці цілодобово працює 10 станцій для порятунку людей на кризі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Тонка крига на Дніпрі становить надзвичайно велику небезпеку для киян. Особливо для рибалок, які заходять на віддалені території, часто нехтуючи правилами безпеки. І ми маємо зробити усе, аби уникнути трагедій на воді. Тому наразі ми посилюємо наші зусилля щодо інформування людей, демонструємо основні навики поведінки на замерзлих водоймах. У режимі цілодобового реагування працює десять станцій, які готові негайно вирушити на порятунок», – процитувала прес-служба заступника голови КМДА Петра Пантелеєв.