На Львівщині з харчовим отруєнням госпіталізовано родину
10:44, 08 січня 2016Новини регіонів
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У місті Червонограді на Львівщині 6 січня з харчовим отруєнням до міської лікарні було госпіталізовано родину з чотирьох осіб.
У Львівській області на Святвечір з харчовим отруєнням госпіталізовано родину з чотирьох осіб / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, члени сім’ї були госпіталізовані з діагнозом „отруєння грибами” у стані середнього ступеню важкості.
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На сьогодні стан трьох постраждалих задовільний, їх після надання медичної допомоги відпустили додому, один з постраждалих у стані середнього ступеню важкості перебуває у реанімації.
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