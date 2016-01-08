На Львівщині з харчовим отруєнням госпіталізовано родину

10:44, 08 січня 2016
Новини регіонів
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 У місті Червонограді на Львівщині 6 січня з харчовим отруєнням до міської лікарні було госпіталізовано родину з чотирьох осіб.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, члени сім’ї були госпіталізовані з діагнозом „отруєння грибами” у стані середнього ступеню важкості.

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На сьогодні стан трьох постраждалих задовільний, їх після надання медичної допомоги відпустили додому, один з постраждалих у стані середнього ступеню важкості перебуває у реанімації.

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