На Львівщині з харчовим отруєнням госпіталізовано родину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, члени сім’ї були госпіталізовані з діагнозом „отруєння грибами” у стані середнього ступеню важкості.

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На сьогодні стан трьох постраждалих задовільний, їх після надання медичної допомоги відпустили додому, один з постраждалих у стані середнього ступеню важкості перебуває у реанімації.