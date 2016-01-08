На Тернопільщині підлітку вибухом петарди відірвало три пальці на руці
13:55, 08 січня 2016Новини регіонів
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На Тернопільщині 13-річному хлопцеві вибухом петарди відірвало три пальці на руці.
На Тернопільщині підлітку вибухом петарди відірвало три пальці на руці / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався 7 січня.
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Потерпілого жителя Настасова Тернопільського району доставили до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Лікарі констатували у нього неповну травматичну ампутацію першого, другого та третього пальців правої кисті руки.
Правоохоронці проводять перевірку за даним фактом.
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