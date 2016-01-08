На Тернопільщині підлітку вибухом петарди відірвало три пальці на руці

На Тернопільщині 13-річному хлопцеві вибухом петарди відірвало три пальці на руці.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався 7 січня. Читайте такожНа Закарпатті підлітку відірвало пальці вибухом петарди Потерпілого жителя Настасова Тернопільського району доставили до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Лікарі констатували у нього неповну травматичну ампутацію першого, другого та третього пальців правої кисті руки. Правоохоронці проводять перевірку за даним фактом.

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