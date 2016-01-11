У Хмельницькій області з лікарні виписали всіх дітей, які отруїлися в таборі

У Хмельницькій області з лікарні виписали всіх дітей і дорослих, які отруїлися у християнському таборі при Красилівському костелі.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Хмельницькій області, всі 22 людини виписані.

У Красилівської райлікарні їм була надана медична допомога в необхідних обсягах.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня в Хмельницькій області було госпіталізовано 20 дітей 13-17 років і 2 дорослих, які отруїлися у християнському таборі при Красилівському костелі.

Всіх постраждалих госпіталізували в інфекційне відділення Красилівської ЦРЛ з характерними симптомами гострої кишкової інфекції.