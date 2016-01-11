У Краматорську за два тижні від грипу померло 15 осіб

У Краматорську з 28 грудня від грипу померло 15 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час оперативної наради у Краматорській міській раді.

Керівник відділу охорони здоров'я Ігор Михайлов повідомив, що 29-річний чоловік став 15-м померлим від епідемії грипу в місті. За його словами, чоловік помер вранці 9 грудня в стаціонарі міської лікарні №2 буквально за кілька годин після того, як потрапив до лікарні. За словами медиків, у чоловіка грип розвивався на тлі ВІЛ-інфекції, тому точну причину смерті можна буде встановити після розтину.

За словами лікарів, більшість померлих не страждали на хронічні захворювання й просто намагалися перенести хворобу на ногах: не приймали противірусні препарати, не дотримувалися постільного режиму й продовжували відвідувати місця масового скупчення людей.

Зараз у стаціонарах перебувають 180 дорослих та 22 дитини. Із них 37 дорослих та 8 дітей перебувають у тяжкому стані.

Кількість звернень до лікарів і викликів швидкої не скорочується. На думку лікарів, епідемія наближається до свого піку.