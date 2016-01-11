У Сумській області від переохолодження постраждало 27 осіб

У Сумській області від переохолодження постраждали 29 осіб, двоє з яких загинули, і розгорнуто майже 700 пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це йшлося сьогодні під час обласної відео-селекторної наради з питань оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з ускладненням погодних умов, яку провів перший заступник голови ОДА Олександр Марченко.

Начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко повідомив, що медична служба області повністю готова до надання допомоги всім потерпілим від негоди.

«Служба екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у повному обсязі забезпечена необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Бригади екстреної медичної допомоги, незважаючи на негоду, роблять все можливе, аби вчасно надати медичну допомогу тим, хто її потребує. Налагоджена повна взаємодія медслужби з поліцією, службами ДАІ в районах області та з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій», – наголосив Бутенко.

За інформацією обласного управління ДСНС, в усіх районах та Сумах на базі місцевих лікарень, ФАПів, амбулаторій, сільських рад, підрозділів ДСНС розгорнуто роботу майже 700 пунктів обігріву, в яких також надають необхідну допомогу, працюють соціальні патрулі.