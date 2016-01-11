У Київській області сталася пожежа у лікарні, ніхто не постраждав

У місті Вишгород Київської області сталася пожежа у місцевій районній лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 10 січня в 2.33 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в пологовому відділенні Вишгородської Центральної районної лікарні за адресою: Вишгородський р-н, р. Вишгород, вул. Кургузова, 1.

«Після прибуття на місце пожежі встановлено, що на першому поверсі 5-поверхової будівлі ЦРЛ горить приміщення роздягальні медичного персоналу пологового відділення на площі 20 кв. м. Медичним персоналом та особовим складом ДСНС з відділення евакуйовані та переведені у дитяче відділення 22 людини, з них 11 новонароджених дітей», – йдеться в повідомленні

Пожежу локалізовано о 2.49 і ліквідовано о 3.05, зазначили в ДСНС.

Для гасіння пожежі залучалось 4 одиниці техніки та 22 особи особового складу. Причини пожежі встановлюються. Ніхто не постраждав.