У центрі Львова "швидка" зіткнулася з трамваєм
10:42, 11 січня 2016Новини регіонів
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За попередніми даними, тілесні ушкодження отримала фельдшер «швидкої».
«Швидка допомога» їхала з виклику / Фото: УНІАН
У центрі Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «швидкої допомоги» і трамвая.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, аварія сталася вчора близько 13.00 у центрі міста на проспекті Свободи.
В результаті зіткнення сильно пошкоджений автомобіль «швидкої допомоги», який їхав з виклику. За попередніми даними, тілесні ушкодження отримала фельдшер «швидкої».
Всі обставини ДТП з'ясовуються, зазначили в главку.
Також фото з місця ДТП розмістили активісти громадської організації «Дозор 1» на своїй сторінці в Facebook.
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