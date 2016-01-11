У центрі Львова "швидка" зіткнулася з трамваєм

У центрі Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «швидкої допомоги» і трамвая.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, аварія сталася вчора близько 13.00 у центрі міста на проспекті Свободи.

В результаті зіткнення сильно пошкоджений автомобіль «швидкої допомоги», який їхав з виклику. За попередніми даними, тілесні ушкодження отримала фельдшер «швидкої».

Всі обставини ДТП з'ясовуються, зазначили в главку.

Також фото з місця ДТП розмістили активісти громадської організації «Дозор 1» на своїй сторінці в Facebook.