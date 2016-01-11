У Донецькій області понад 90 осіб постраждали від переохолодження

У Донецькій області з 6 січня три людини загинули від переохолодження, ще більш як 90 госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації.

«Станом на 11.01.2016 в області зареєстровано 120 випадків переохолодження громадян, з них 93 людини були госпіталізовані, 24 – відмовилися від госпіталізації, 3 людини загинули», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, за період з 6 по 10 січня в зоні проведення АТО постраждала одна цивільна особа (м. Маріуполь), яка з вогнепальним пораненням була госпіталізована до Маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги.