У Бердичеві помер чоловік, у якого виявили свинячий грип

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у Державній санітарно-епідеміологічної службі Житомирської області.

Згідно з повідомленням, «мешканець м. Бердичева, у якого прижиттєво лабораторно підтверджено грип А(H1N1) пандемічний, через пізнє звернення за медичною допомогою, помер від ускладнення (двостороння пневмонія)».

"Відомо, що вказаний вірус дає таке ускладнення на легені людини, від якого вона може померти, що і сталося у вказаному випадку", - зазначили у Держсанепідемслужбі.

Як уточнив кореспонденту УНІАН міський голова Бердичева Василь Мазур, вказаний випадок мав місце у Бердичівській міській лікарні.

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«Наразі лікарі, які контактували з хворим, перебувають під наглядом своїх колег як такі, що можуть бути носіями інфекції», - сказав він.

Міський голова додав, що чоловік, за даними фахівців, помер від так званого каліфорнійського штаму вірусу свинячого грипу AH1N1.

Мазур також повідомив, що сьогодні в мерії Бердичева відбудеться термінове засідання надзвичайної комісії, яка має вирішити наскільки реальною є загроза від вірусу для населення міста.

«Ми збираємо сьогодні спеціальну комісію, яка вирішить, чи треба запроваджувати особливі заходи у школах міста, аби убезпечити населення від хвороби», - сказав він.

Водночас фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби повідомили, що в області в перший тиждень 2016 р. відмічається зниження рівнів захворюваності на грип та ГРВІ на 7,8%, у порівнянні з попереднім тижнем. Всього захворіло 3779 осіб, показник на 10 тис. населення становить 30,2 що на 50% нижче епідемічного порогу (60,4%).

В Держепідемслужбі також зазначають, що з початку епідсезону в області позитивний результат вірусу грипу типу А(H1N1) пандемічного виявлено у 7-ми чоловік.

«За результатами лабораторних досліджень матеріалу хворих встановлено, що з початку епідсезону превалюють аденовіруси (44,8%), РС-віруси (31,1%) та віруси парагрипу (24,1%), у 7-ох осіб виявлено позитивний результат вірусу грипу типу А(H1N1) пандемічного», - повідомляють епідеміологи.

Довідка УНІАН. Свинячий грип — умовна назва захворювання, що виникає внаслідок зараження одним з численних вірусів свинячого грипу. Назва стала поширеною в ЗМІ після відкриття декількох вірусів «свинячого» грипу, що можуть призвести до захворювання людей.

Симптоми захворювання на вірус H1N1 є такими самими, що і звичайного грипу — температура, біль у горлі та органах дихання, поганий апетит. Всі інфіковані скаржаться на неймовірну слабкість. Незвичним для інфекцій грипу є той факт, що даний вірус вражає в першу чергу саме молодих дорослих, а не дітей та людей похилого віку.

У жовтні 2009 року в Україні спостерігався спалах грипу A/H1N1. Мав місце стрімкий перебіг від початку захворювання до розвитку атипової пневмонії, яка важко піддавалася лікуванню.

9 областей західної України, а також всі навчальні заклади країни закривали на карантин на три тижні.