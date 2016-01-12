Батьків закликають не мовчати, якщо їхні діти мерзнуть у дитсадках або школах

Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Протягом минулого тижня ми уважно слідкували за температурним режимом та рівнем захворюваності у столиці, щоб оперативно відреагувати на будь-які зміни та загрози для здоров’я та комфорту дітей. Можу впевнено сказати, що на сьогодні в Києві немає таких умов, за яких місто повинно було б продовжувати канікули», – наголосила вона.

Зокрема, за словами Старостенко, 9 та 10 січня працівники Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА провели об’їзд навчальних закладів у всіх районах, щоб перевірити їхню готовність до відновлення навчально-виховного процесу.

«Станом на понеділок, 11 січня, у Києві є складнощі з опаленням у двох дитсадках, двох школах та одній школі-дитсадку у Деснянському, Дарницькому та Святошинському районах. Водночас київська міська влада звертається до батьків із проханням інформувати через районні управління освіти, контакт-центр (15-51) та соціальні мережі про виявлені невідповідності температурного режиму в освітніх закладах санітарним нормам для оперативного реагування міських служб», – підкреслила заступник голови КМДА.

Як нагадують в КМДА, згідно з державними санітарними нормами, температура у дошкільних навчальних закладах не має бути нижчою за 20 градусів, а у загальноосвітніх – 18 градусів за Цельсієм.