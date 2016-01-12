Інфекційна лікарня Донецька переповнена бойовиками.

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

За інформацією «ІС», командування угруповання «ДНР» констатує, що серед бойовиків почастішали факти інфекційних захворювань.

«Критична ситуація склалася в підрозділах терористів, які перебувають у районі Донецького аеропорту (ДАП) - близько 50% бойовиків перебувають на лікуванні, центральна інфекційна лікарня міста Донецьк переповнена. У медичних пунктах бандформувань «ДНР» відсутні антибіотики і жарознижуючі препарати, поставка яких очікується у найближчий період з території РФ», - відзначили в «ІС».