Інфекційна лікарня Донецька переповнена бойовиками
10:32, 12 січня 2016Новини регіонів
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Інфекційна лікарня Донецька переповнена бойовиками.
У медичних пунктах бандформувань «ДНР» відсутні антибіотики і жарознижуючі препарати / Фото: УНИАН
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».
За інформацією «ІС», командування угруповання «ДНР» констатує, що серед бойовиків почастішали факти інфекційних захворювань.
«Критична ситуація склалася в підрозділах терористів, які перебувають у районі Донецького аеропорту (ДАП) - близько 50% бойовиків перебувають на лікуванні, центральна інфекційна лікарня міста Донецьк переповнена. У медичних пунктах бандформувань «ДНР» відсутні антибіотики і жарознижуючі препарати, поставка яких очікується у найближчий період з території РФ», - відзначили в «ІС».
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