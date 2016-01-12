На Тернопільщині через переохолодження загинула людина, двох госпіталізовано

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема в с. Лопушне Лановецького району місцеві жителі виявили тіло 77-річної жінки. За попередніми даними, вона померла внаслідок переохолодження.

Окрім цього, о 17.00 до Заліщицької районної клінічної лікарні з діагнозом «Загальне переохолодження» госпіталізовано 79-річного жителя с. Бедриківці.

Близько 20.00 до Підгаєцької райлікарні, в зв’язку з переохолодженням, було доставлено 37-річного жителя с. Мужилів.