На Тернопільщині через переохолодження загинула людина, двох госпіталізовано
13:18, 12 січня 2016Новини регіонів
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На Тернопільщині за добу внаслідок переохолодження одна людина загинула, двох госпіталізовано.
На Тернопільщині через переохолодження загинула людина загинула, двох госпіталізовано / УНИАН
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема в с. Лопушне Лановецького району місцеві жителі виявили тіло 77-річної жінки. За попередніми даними, вона померла внаслідок переохолодження.
Окрім цього, о 17.00 до Заліщицької районної клінічної лікарні з діагнозом «Загальне переохолодження» госпіталізовано 79-річного жителя с. Бедриківці.
Близько 20.00 до Підгаєцької райлікарні, в зв’язку з переохолодженням, було доставлено 37-річного жителя с. Мужилів.
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