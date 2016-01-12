Більш як половина киян має імунітет до вірусу свинячого грипу

Майже 60% жителів Києва мають імунітет до вірусу свинячого (каліфорнійського) грипу A (H1N1).

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив головний санітарний лікар Києва Олег Рубан.

За його словами, на сьогодні ситуація в Києві та Україні стабільна та контрольована. З учорашнього дня розпочався щоденний моніторинг за грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями, а також контроль температурного режиму в закладах охорони здоров'я та дитячих установах.

"Циркуляція вірусів грипу почалася прогнозовано з кінця грудня, і Національний центр грипу фіксує віруси грипу каліфорнійського, пандемічного, свинячого, який циркулює на території України в Києві ще з 2009 року. За даними моніторингу, який ми проводили, майже 58-60% населення Києва вже перенесли ці хвороби і захищені від даної інфекції. Вчені достатньо вивчили цей збудник і встановили, що дане захворювання викликає ускладнення в групі ризику, до якої входять люди з надмірною вагою, цукровим діабетом, вагітні жінки та люди з хронічним захворюванням легенів", - пояснив Рубан.

Читайте такожУ Краматорську за два тижні від грипу померло 15 осібСимптоми свинячого грипу, за словами Рубана, нічим не відрізняються від ознак звичайного грипу. Це лихоманка, підвищена температура, біль у м'язах. Лікарі радять негайно звертатися за медичною допомогою з метою встановлення точного діагнозу та госпіталізації, якщо це група ризику.

Довідка УНІАН. За даними Головного управління Держсанепідслужби у Києві, з початку епідемічного сезону реєструється активна циркуляція вірусів грипу А (H1N1), парагрипу, респіраторно-синцитіального та аденовірусів.

У Києві за період з 04.01.2016 р. по 10.01.2016 р. на грип та ГРВІ захворіло 13 475 тис. осіб, із них 8 тис. 289 випадків захворювань (61,5%) зареєстровані у дітей віком до 17 років. Захворюваність на грип та ГРВІ була на рівні показника попереднього тижня, відзначають в управлінні.

Захворюваність у місті відповідала сезонній, показник на 10 тис. населення міста становив 46,7 і був нижче за епідемічний поріг для цього тижні на 46,7%.

З початку епідемічного сезону в Києві було зареєстровано два летальні випадки від грипу А, ускладненого пневмонією, у дорослих осіб, які належали до групи ризику.