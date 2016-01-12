В Одесі влада вирішила виділити 1,5 млн грн на лікування хворих від грипу і його ускладнень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила заступник міського голови Одеси Зінаїда Цвірінько.

За її словами, 12 січня відбулося перше засідання штабу, спеціально створеного для запобігання поширенню грипу.

Як зазначила Цвірінько, на засіданні ухвалено рішення виділити найближчим часом з міського бюджету вищеназвану суму на препарати та обладнання для лікування хворих, насамперед, для забезпечення пацієнтів киснем.

«Ми готові взяти на себе витрати з лікування хворих на пневмонію», - сказала Цвірінько, зазначивши, що пневмонія лікується дорогими антибіотиками. У день на одного пацієнта може йти від 1 тис. до 10 тис. грн.

Читайте такожБільш як половина киян має імунітет до вірусу свинячого грипуЯк пояснив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ігор Шпак, з 23 грудня 2015 р. (початок епідсезону - УНІАН) станом на ранок 12 січня 2016 р. в місті від пневмонії померли 15 осіб. З них у 11-ти (9 чоловіків у віці 35-70 років, двоє – старші за 70 років) пневмонія виникла як наслідок ускладнення грипу AH1N1.

За його словами, практично всі пацієнти були поміщені одразу в реанімацію.

Шпак зазначив, що причиною серйозних ускладнень, що призвели до летального результату, стало пізнє звернення до лікаря і відмова від госпіталізації на ранній стадії захворювання. Загалом за даний період з пневмонією в комунальні установи охорони здоров'я госпіталізовано понад 260 городян.

За даними директора департаменту, щодня швидка допомога отримує близько 1 тис. викликів до пацієнтів із симптомами грипу та ГРВІ. В Одесі працює лише 62 бригади швидкої допомоги, які обслуговують також прилеглі населені пункти Одеської області.

МОЗ виділило на Одеський регіон 450 упаковок препарату «Таміфлю», з яких 110 отримала Одеса.

«Сподіваємося на виділення додаткової партії», - сказав Шпак.

Як зазначила начальник відділу епідеміологічного нагляду Одеського міського управління СЕС в Одеській області Ольга Балановська, з початку епідсезону в Одесі обстежено 378 хворих, з яких у 127 виявлено грип типу А: у більшості - сезонний штам, у п'яти - типу AH1N1.