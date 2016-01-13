В медустановах Одеси через грип ввели карантин

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, для запобігання поширенню грипу та ГРВІ, а також для забезпечення епідемічного благополуччя у медичних закладах Одеси введено посилений протиепідемічний режим і тимчасово заборонено відвідування пацієнтів.

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За даними Одеського міського управління Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області, минулого тижня на грип і ГРВІ захворіло 3718 городян. Як зазначили в департаменті, інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Одесі на попередньому тижні становив 36,8 на 10 тис. населення, що нижче епідпорогу, який дорівнює 52,1.

«При цьому головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип. Усі випадки тяжкої пневмонії пов'язані з пізнім зверненням пацієнтів за медичною допомогою або відмовою від госпіталізації», - акцентували в департаменті.

З міського бюджету Одеси виділено фінансування у розмірі 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень.

Як повідомляв УНІАН, з 23 грудня 2015 року станом на ранок 12 січня в Одесі від пневмонії померли 15 осіб. З них у 11 (9 чоловіків у віці 35-70 років, двоє – старші за 70 років) була пневмонія як наслідок ускладнення грипу AH1N1.