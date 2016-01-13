На Закарпатті оголошене штормове попередження: очікують на сильні снігопади

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Закарпатському центрі з гідрометеорології.

Як йдеться в повідомленні, протягом усієї доби 13 січня в горах Закарпатської області очікується сильний сніг, на більшій частині території області ожеледиця, сильні тумани з обмеженням видимості місцями до 50-100 м.

13-14 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області оголошений підвищений ступінь лавинної небезпеки.

У обласному гідрометцентрі також додали, що в центральній частині області висота снігу невелика 10-30 см, на підвітряних схилах та в лавинозборах висота снігу більша; в східній частині області розподіл снігу по експозиціях та висотних зонах дуже нерівномірний 40-110см.

«Сніг свіжий, хуртовинний та нестабільний. Сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах. Можливе спонтанне сходження малих та окремих середніх лавин та карнизів», - уточнили в гідрометцентрі.