Уперше доставлена гуманітарна допомога у Піски під Донецьком

Колись у жвавому селищі Піски під Донецьком, залишилося лише 18 мирних жителів. Серед них 2 дитини. Сьогодні, 13 січня, бригада волонтерів Штабу Ріната Ахметова вперше доставила для них гуманітарну допомогу, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Періодично селище здригається від обстрілів, туди заборонений в'їзд. За час збройного конфлікту в Пісках зруйнована велика частина будинків, немає зв'язку і елементарних благ цивілізації.

«Наші волонтери вирушили в Піски рано вранці. Отримавши дозвіл на в'їзд, вони працюють в бронежилетах, дотримуючись необхідних заходів безпеки. Зв'язку з ними немає. Ми знаємо, що мешканці перебувають у складній ситуації. Тому, незважаючи на труднощі і небезпеку, Штаб намагається доставити допомогу людям», ‒ розповідає Євгенія Рзаєва, керівник правління «Гуманітарна допомога» Штабу Ахметова.

За словами Євгенії, ще в травні минулого року волонтери Штабу Ахметова видавали допомогу в навколишніх селах, але в'їхати в самі Піски не було можливості. Тоді мешканці самостійно виїжджали з села, щоб отримати допомогу.

Читайте такожГуманітарний штаб Ахметова видав понад 6 млн наборів виживання для жителів Донбасу«Підготовка до сьогоднішнього виїзду в Піски була однією з найскладніших. Ми довго не могли знайти точні списки жителів. Зв'язатися з ними було практично неможливо. Виявилося, що в селищі залишаються 18 осіб, серед яких – двоє дітей. Можливо, більше людей, дані не точні. Реальну обстановку наші волонтери побачать вже на місці», – говорить Євгенія Рзаєва.

До кінця дня бригада волонтерів Штабу також планує відвідати ще 3, сусідніх з Пісками, населених пункту в «сірій зоні» – Північне, Водяне та Дослідне. Вони також знаходяться на самій лінії зіткнення. Всього в цих селах продуктові набори планується видати 200 жителям.

Читайте такожАдресну допомогу для лікування важких хвороб штабу Ахметова отримали понад 28 тисяч осібМобільні бригади Штабу Ахметова вже побували у більш як 200 населених пунктах Донецької області. Проект був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених селах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі.

Станом на 13 січня 2016 року допомогу від мобільних бригад волонтерів Гуманітарного штабу отримали понад 76 тисяч осіб.