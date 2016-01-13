Уперше доставлена гуманітарна допомога у Піски під Донецьком

16:13, 13 січня 2016
Новини регіонів
121

У селищі залишаються 18 осіб, серед яких – двоє дітей.

помощь от мобильных бригад волонтеров Гуманитарного штаба получили более 76 тысяч человек / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Колись у жвавому селищі Піски під Донецьком, залишилося лише 18 мирних жителів. Серед них 2 дитини. Сьогодні, 13 січня, бригада волонтерів Штабу Ріната Ахметова вперше доставила для них гуманітарну допомогу, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Періодично селище здригається від обстрілів, туди заборонений в'їзд. За час збройного конфлікту в Пісках зруйнована велика частина будинків, немає зв'язку і елементарних благ цивілізації.

«Наші волонтери вирушили в Піски рано вранці. Отримавши дозвіл на в'їзд, вони працюють в бронежилетах, дотримуючись необхідних заходів безпеки. Зв'язку з ними немає. Ми знаємо, що мешканці перебувають у складній ситуації. Тому, незважаючи на труднощі і небезпеку, Штаб намагається доставити допомогу людям», ‒ розповідає Євгенія Рзаєва, керівник правління «Гуманітарна допомога» Штабу Ахметова.

За словами Євгенії, ще в травні минулого року волонтери Штабу Ахметова видавали допомогу в навколишніх селах, але в'їхати в самі Піски не було можливості. Тоді мешканці самостійно виїжджали з села, щоб отримати допомогу.

Читайте такожГуманітарний штаб Ахметова видав понад 6 млн наборів виживання для жителів Донбасу«Підготовка до сьогоднішнього виїзду в Піски була однією з найскладніших. Ми довго не могли знайти точні списки жителів. Зв'язатися з ними було практично неможливо. Виявилося, що в селищі залишаються 18 осіб, серед яких – двоє дітей. Можливо, більше людей, дані не точні. Реальну обстановку наші волонтери побачать вже на місці», – говорить Євгенія Рзаєва.

До кінця дня бригада волонтерів Штабу також планує відвідати ще 3, сусідніх з Пісками, населених пункту в «сірій зоні» – Північне, Водяне та Дослідне. Вони також знаходяться на самій лінії зіткнення. Всього в цих селах продуктові набори планується видати 200 жителям.

Читайте такожАдресну допомогу для лікування важких хвороб штабу Ахметова отримали понад 28 тисяч осібМобільні бригади Штабу Ахметова вже побували у більш як 200 населених пунктах Донецької області. Проект був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених селах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі.

Станом на 13 січня 2016 року допомогу від мобільних бригад волонтерів Гуманітарного штабу отримали понад 76 тисяч осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter