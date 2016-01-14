У Донецькій області за останню добу 4 людини померли від пневмонії

У Донецькій області за останню добу зафіксовано 4 випадки смерті від пневмонії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької облдержадміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров'я ОДА, станом на 13 січня в області зафіксовано 31 випадок смерті від пневмонії, з них 17 - у Краматорську. Підтвердження вірусної етіології захворювання немає.

«За останню добу зафіксовано 4 випадки смерті (у містах Курахове, Селідове, Красноармійськ та Артемівськ, де помер підліток у віці 17 років)», - наголошується в повідомленні.

На сьогодні у зв'язку з перевищенням показника епідемічного порогу призупинено навчальний процес у школах Краматорська, Слов'янська, Миколаївки.

Читайте такожУ медустановах Одеси ввели карантин через грипДержавна санепідслужба України в області повідомляє, що з метою стабілізації ситуації на території Донецької області проводиться комплекс організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів.

Організована імунізація проти грипу серед груп підвищеного ризику захворювання. Станом на 6 січня щеплені 5 141 тис. осіб (98,8% від числа запланованих), в основному - за рахунок коштів місцевих бюджетів та підприємств.