У Львові невідомий намагався підпалити котельню міської лікарні

У Львові невідомий намагався скоїти підпал котельні, яка обслуговує 1-шу міську клінічну лікарню імені Князя Лева.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, нештатна ситуація на території лікарні (вул. Ужгородська, 1) сталася 13 січня.

Було зафіксовано проникнення невідомої особи в котельню, що обслуговує лікарню. На даху та в приміщенні котельні виявлено розлите паливо.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Керівництво лікарні спрямувало відповідну заяву у правоохоронні органи.

За інформацією керівництва лікарні, зранку, близько 06.15, оператор котельні під час обходу відчув запах бензину та шум на даху будівлі й невідомого, який ходив по даху. На зауваження оператора котельні чоловік відреагував нецензурною лайкою та втік.

Патруль поліції, який прибув на виклик, виявив пластикову каністру із залишками бензину (до 1 л) біля котельні.

Особа зловмисника та мотиви його дій встановлюються.