На Тернопільщині через переохолодження померла 52-річна жінка
10:59, 14 січня 2016Новини регіонів
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У Тернопільській області внаслідок переохолодження померла 52-річна жінка.
flickr.com
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло померлої виявили учора, 13 січня, у Горошовій Борщівського району.
Встановлено, що вона є уродженкою Калуша Івано-Франківської області.
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За даними судмедекспертів, причиною смерті стало загальне переохолодження.
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