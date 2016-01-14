На Тернопільщині через переохолодження померла 52-річна жінка

У Тернопільській області внаслідок переохолодження померла 52-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло померлої виявили учора, 13 січня, у Горошовій Борщівського району. Встановлено, що вона є уродженкою Калуша Івано-Франківської області. Читайте такожЧерез переохолодження у лікарнях України померли 5 людей - МОЗ За даними судмедекспертів, причиною смерті стало загальне переохолодження.

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