У Києві через грип з 16 січня запроваджують карантин
Влада Києва вирішила з суботи, 16 січня, ввести карантин для запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ.
Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив під час наради із заступниками та керівниками профільних департаментів щодо ситуації із сезонними захворюваннями на грип та ГРВІ у столиці, повідомили УНІАН у прес-службі мера.
За його словами, не чекаючи на перевищення епідеміологічного порогу, столична влада ухвалила рішення з 16 січня запровадити карантин в закладах освіти й охорони здоров'я, установах міста та ввести обмеження на проведення публічних заходів у столиці.
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«Ми не будемо очікувати, поки буде перевищений епідеміологічний поріг сезонних захворювань у столиці, й ухвалили рішення ввести з суботи карантин у Києві для недопущення розповсюдження сезонних захворювань. Це превентивний захід, адже ми бачимо негативну динаміку щодо кількості хворих. Враховуючи специфічність вірусу і важкі ускладнення від грипу, ми маємо попередити розповсюдження сезонних захворювань», - наголосив Кличко.
Він додав, що Київ стовідсотково забезпечений противірусними засобами, які були закуплені, зокрема, і на зекономлені за результатами бюджетного року кошти.
Мер також звернувся до власників аптечних мереж столиці щодо недопущення підвищення цін на противірусні засоби та імуностимулятори й вітаміни.
Профілактичний карантин у столиці буде введений з суботи, 16 січня, і триватиме до покращення епідеміологічної ситуації в місті.
Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, з початку епідеміологічного сезону (з 1 жовтня 2015) і по 10 січня поточного року в Україні зареєстровано 2,2 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ. Зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень від грипу.
У Києві за період з 4 по 10 січня на грип та ГРВІ захворіло 13 475 тис. осіб, із них 8 тис. 289 випадків захворювань (61,5%) зареєстровані у дітей віком до 17 років.
З початку епідсезону у столиці було зареєстровано два летальні випадки від грипу А, ускладненого пневмонією, у дорослих осіб, які належали до групи ризику.