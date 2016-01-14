У Краматорську розпочали провадження за фактом смертей людей від грипу

У Краматорську Донецької області місцева прокуратура 14 січня розпочала кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами виконкому міської ради, внаслідок чого захворіли на грип та померли люди.

Як повідомляє прес-служба Краматорської місцевої прокуратури, встановлено, що в порушення вимог чинного законодавства органами місцевого самоврядування Краматорська не забезпечено належну координацію діяльності служб та установ міста з питань боротьби із грипом та надання лікувально-профілактичної допомоги населенню у предепідемічний та епідемічний періоди. Крім того, не забезпечено закупівлю для лікувальних закладів медичних препаратів і обладнання для подолання інфекційних захворювань.

Невиконання вказаними посадовими особами службових обов’язків призвело до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей.

Так, згідно з повідомленням, з 26 грудня 2015 року по 14 січня 2016 року в стаціонарах міста з діагнозом «пневмонія», що є ускладненням грипу, знаходиться 227 хворих, з яких 32 - у тяжкому стані. Із 29 госпіталізованих дітей 5 - у тяжкому стані. Померло 17 осіб.

Краматорською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років.

На даний час розслідування триває.

В прокуратурі також зазначають, що загалом на території Донецької області від грипу померло вже понад 30 людей.

Як повідомляв УНІАН, станом на 13 січня у Донецькій області за добу зафіксовано 31 випадок смерті від пневмонії, з них 17 – у Краматорську. За даними Донецької ОДА, підтвердження вірусної етіології захворювання немає. У зв’язку з перевищенням показника епідемічного порогу припинено навчальний процес у школах Краматорська, Слов’янська, Миколаївки.

Держсанепідслужба України в області повідомляє, що з метою стабілізації ситуації на території Донеччини проводиться комплекс організаційних, профілактичних і протиепідемічних заходів.

Як повідомив 9 січня під час оперативної наради у Краматорській міській раді керівник відділу охорони здоров'я Ігор Михайлов, більшість померлих у місті від грипу не страждали на хронічні захворювання й просто намагалися перенести хворобу на ногах: не приймали противірусні препарати, не дотримувалися постільного режиму й продовжували відвідувати місця масового скупчення людей.