У школах Кременчука через ГРВІ продовжені канікули

У школах Кременчука Полтавської області через високий рівень захворюваності на ГРВІ канікули триватимуть до 25 січня.

Про це УНІАН повідомила віце-мер міста Ольга Усанова.

Вона зазначила, що з 18 січня діти повинні були вийти з канікул, але в зв'язку з тим, що в місті сьогодні був перевищений епідпоріг захворюваності на ГРВІ і ГРЗ, канікули будуть продовжені на тиждень.

За даними кременчуцьких медиків, за тиждень захворіло 1 тис. 922 кременчужанина – з них 235 дітей. Тільки 13 січня захворіли 444 людини.

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Як повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа, в місті вже введені протиепідемічні заходи: масковий режим і збільшені норми дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.