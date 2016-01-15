В Житомирі для профілактики грипу та ГРВІ введено карантин

У позашкільних навчальних закладах Житомира з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Житомирської міської ради.

Управління освіти Житомирської міської ради рекомендовано призупинити до 31 січня навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах 1-4 класах навчально-виховних комплексів, вжити заходів щодо недопущення випадків прийому в садки дітей з симптомами респіраторних інфекцій та допуску до роботи працівників з ознаками ГРВІ, йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Управління культури міськради доручено обмежити масові заходи за участю дітей.

За даними міських закладів охорони здоров'я, станом на 14 січня з початку року кількість осіб, що захворіли на ГРВІ та грип, в Житомирі становить 3 тис. 784 людини, госпіталізовано 247 хворих. 7 пацієнтів знаходяться у важкому стані, з них троє дітей.

Також повідомляється, що виявлено 7 випадків, у тому числі 2 - серед жителів Житомира, захворюваності грипом А Н1N1 (так званий свинячий грип).

У повідомленні також вказується, що завдяки тому, що школярі Житомира на канікулах будуть відпочивати до 1 лютого, що було вирішено раніше, до початку епідемії грипу в Україні, поширення респіраторних захворювань серед дитячого населення Житомира в цілому сповільнено.

Як повідомляв УНІАН, у Бердичеві минулого тижня від ускладненої пневмонії помер чоловік, у якого фахівці виявили вірус грипу AH1N1.