На Закарпатті скажений собака покусав 6 осіб

У селі Луково Іршавського району Закарпатської області зафіксовано випадок сказу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

Згідно з повідомленням, 14 січня 14:00 до рятувальників надійшла інформація про випадок сказу в с.Луково Іршавського району.

Як з'ясувалося, в період з 6 по 12 січня в Іршавську центральну районну лікарню звернулися шість громадян з приводу контакту з собакою з підозрою на сказ.

У УГСЧС додали, що сказ підтверджено експертизою від 11 січня.

«Був проведений комплекс протиепізоотичних і протиепідемічних заходів, особи, які контактували із хворою собакою, отримують курс антирабічних щеплень», - додали в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.