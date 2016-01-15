Штаб Ахметова допоможе в лікуванні постраждалих від вибуху газу в Українському

У лікарню була доставлена 4-річна дівчинка, але від отриманих травм вона померла. Також під завалами рятувальники знайшли загиблого 5-місячного малюка.

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Постраждалих жінку і двох дітей доставили в лікарню. 32-річна жінка та 10-річна дівчинка знаходяться в реанімації з опіками верхніх дихальних шляхів, опіками обличчя і тіла. У жінки - відкритий перелом ноги. Ще одна дівчинка 8 років - у відділенні хірургії з опіками дихальних шляхів та 30% тіла.

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Про готовність допомогти постраждалим заявили в Гуманітарному штабі Ріната Ахметова. Їм буде надано повний супровід в лікуванні, закуплено ліки та перев'язувальні матеріали. За інформацією прес-служби Штабу, його фахівці вже зв'язалися з лікарями, і чекають від них заявки на необхідні медикаменти. Також переселеним мешканцям постраждалого будинку, Гуманітарний штаб надасть допомогу продуктовими наборами.