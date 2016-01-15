Херсонщина: у Новій Каховці від пневмонії померли 8 людей

Як повідомив УНІАН головний лікар міської лікарні Ігор Гайдаманчук, на сьогодні 62 хворих перебуває на лікуванні, всі відділення лікарні переповнені. Щодня до медиків звертається понад 1500 осіб.

За словами Гайдаманчука, навчальні заклади міста закриті на карантин.

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За даними санепідслужби міста, за останні два тижні у Новій Каховці зареєстровано 614 випадків захворювання на ГРВІ, в тому числі 2 - грипу.

За показниками летальності, кількості хворих на пневмонію та ГРВІ Нова Каховка займає перше місце в Херсонській області.