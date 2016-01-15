Через поширення грипу Київська ОДА рекомендує закривати школи області на карантин

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської ОДА.

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Зокрема, департаменту охорони здоров’я, департаменту освіти і науки КОДА, а також всім районним адміністраціям та міським головам Київської області доручено з метою запобігання збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання та загострення ситуації, не очікуючи досягнення епідеміологічного порогу, на місцях самостійно вдаватися до заходів, пов’язаних з обмеженням проведення масових заходів, ухвалювати рішення про тимчасове припинення навчального процесу у навчальних закладах області.

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За інформацією департаменту охорони здоров’я КОДА, протягом останніх тижнів в області відмічається збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання, в тому числі за останній тиждень на 36%, збільшується відсоток хворих із тяжким перебігом. Проте епідемічний поріг іще не досягнутий, захворюваність нижча від епідпорогу на 46%. Досягнення епідемічного порогу можливе протягом 2-3 тижнів, зазначається в повідомленні.