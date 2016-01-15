В Черкаській області через ускладнення грипу з початку епідсезону померли 7 людей

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на прес-конференції повідомила начальник ГУ Держсанепідслужби у Черкаській області, головний державний санітарний лікар Черкаської області Віра Чиж.

За її словами, минулого тижня в Черкасах від ускладнень, викликаних свинячим грипом А/Н1N1, померла 1 жінка. За попередніми даними, смерть настала від пневмонії, але заключних висновків ще немає.

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В Черкаській області епідемічний поріг вірусних захворювань перевищено лише в Христинівському районі на 52%. З 15 січня в цьому районі Черкащини вводитимуть карантинні заходи.

З початку епідемічного сезону в області захворіло понад 67 тис. осіб, що складає 5,4% від загальної кількості населення, з них дітей - майже 45 тис. або 67% від загальної кількості хворих. Понад 4,5 тис. осіб було госпіталізовано.