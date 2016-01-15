На Донеччині внаслідок вибуху побутового газу загинуло двоє дітей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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«Станом на 12:20 жінку 1983 р.н. та 9-річну дівчинку із травмами доставлено до лікарні. Ще одну дівчинку 2011 р.н. також дістали з-під завалів, але від отриманих тяжких травм вона померла у лікарні. Окрім цього під завалами опинився 5-місячний малюк. Він загинув на місці. Зараз рятувальники намагаються дістати його тіло з-під уламків», - йдеться у повідомленні.

Водночас Красноармійський відділ поліції ГУ НП в Донецькій області з посиланням на начальника Юрія Гречишкіна зазначає, що при розборі завалу рятувальники знайшли загибле немовля.

"Під час вибуху 5-місячний хлопчик разом з перекриттям впав з 5 на 4 поверх", - додали у главу.

Як повідомлялося, 15 січня приблизно о 9 годині ранку у квартирі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку в м.Українськ Донецької області стався вибух побутового газу. У результаті було пошкоджено стіни та вікна у цій квартирі та розташованих поруч.