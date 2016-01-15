Чернігівський військовий шпиталь отримав медичне обладнання

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, представники латвійського Червоного Хреста спільно з Товариством Червоного Хреста України передали військовому шпиталю 3 системи штучної вентиляції легенів «Vela», 2 лампи клінічного дослідження зору SL-26 Topcon та інші медичні препарати. Вартість обладнання складає майже 1 млн грн. Крім того, доставлено ліки на суму майже 200 тис. грн. За допомогою латвійських фахівців отримане обладнання було налаштовано та підготовлено до роботи.

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Кошти на придбання медичного обладнання збиралися у латвійських містах. Проект ініційовано віце-президентом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Наталією Романовою та підтриманий головою делегації Латвії в Конгресі Андрісом Яунсленісом. Очолювана ним Асоціація муніципалітетів Латвії у червні минулого року ухвалила рішення про надання допомоги Чернігівському військовому шпиталю. У результаті 67 міст Латвії підтримали цей проект та перерахували кошти на відповідний рахунок товариства Червоного Хреста Латвії. На ці кошти й було придбано медичне обладнання та передано українському товариству Червоного Хреста.

За словами керівника Чернігівського військового госпіталю Олександра Слєсаренка, апаратура значно підвищить якість медичних послуг госпіталю під час діагностики і лікування військовослужбовців.

Він подякував за придбання медичного обладнання та висловив упевненість у продовженні співпраці між представниками латвійського й українського Червоного Хреста.