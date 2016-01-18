У Вінниці на тиждень подовжено шкільні канікули через грип

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, відповідне рішення прийнято на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Рівень захворюваності у місті не зростає та не перевищує епідпоріг, але, враховуючи ситуацію, яка склалася в України, та з метою запобігання епідемічного поширення грипу вирішено продовжити канікули у загальноосвітніх навчальних закладах міста до 22 січня», - зазначають у відомстві.

Загалом протягом поточного тижня з приводу захворюваності на грип та ГРВІ за медичною допомогою звернулось 2973 пацієнти, з них 1404 дитини (47,2%).

«Порівняно з минулим тижнем спостерігається зменшення кількості викликів до хворих на 22,5%, серед дітей – на 31,7%. Але загалом, враховуючи сьогоднішній рівень захворюваності на пневмонії, та з метою запобігання його зростанню пропоную продовжити канікули у школах на 1 тиждень», - зазначила заступник директора департаменту охорони здоров’я Світлана Стефанкова.

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Таку ж думку має начальник епідеміологічного відділу, заступник начальника Вінницького міського управління Держсанепідслужби у Вінницькій області Олена Голубовська. Вона зазначила, що у місті рівень захворюваності ще не досяг епідпорогу, але сама хвороба у разі неадекватного лікування проходить досить складно. Тому наразі варто продовжувати заходи, які спрямовані на збереження тенденції щодо зниження захворюваності.

На сьогодні у Вінниці зареєстровано 4 летальних випадки від вірусних пневмоній (3 чоловіки та 1 жінка). У всіх вірусологічно підтверджений вірус грипу «В». Вік пацієнтів складає 36 років, 45, 68 та 76 років. У всіх пацієнтів наявна супутня патологія. Основна причини смерті – самостійне лікування без адекватної противірусної терапії та пізнє звернення за медичною допомогою.