У Херсонській області навчальні заклади закриваються на карантин
09:00, 18 січня 2016Новини регіонів
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У Херсонській області з 18 січня навчальні заклади закриваються на карантин.
У Херсонській області навчальні заклади закриваються на карантин / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. директора департаменту освіти і науки Херсонської облдержадміністрації Євген Криницький.
«У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Херсонській області запроваджується карантин з 18 по 22 січня 2016 року в навчальних закладах. Ми постійно моніторимо ситуацію, про що повідомлятиму додатково», - сказав Криницький.
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