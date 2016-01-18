У Херсонській області навчальні заклади закриваються на карантин

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. директора департаменту освіти і науки Херсонської облдержадміністрації Євген Криницький.

«У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Херсонській області запроваджується карантин з 18 по 22 січня 2016 року в навчальних закладах. Ми постійно моніторимо ситуацію, про що повідомлятиму додатково», - сказав Криницький.