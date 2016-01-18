У Херсонській області навчальні заклади закриваються на карантин

09:00, 18 січня 2016
Новини регіонів
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У Херсонській області з 18 січня навчальні заклади закриваються на карантин.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. директора департаменту освіти і науки Херсонської облдержадміністрації Євген Криницький.

«У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Херсонській області запроваджується карантин з 18 по 22 січня 2016 року в навчальних закладах. Ми постійно моніторимо ситуацію, про що повідомлятиму додатково», - сказав Криницький.

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