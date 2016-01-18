У Тернополі від переохолодження помер 64-річний чоловік

На місці події поліції з’ясували, що невідомий – це 64-річний тернополянин, при ньому виявили пенсійне посвідчення.

Опитавши рибалок поліцейські дізналися, що напередодні, 15 січня, чоловіка бачили на Тернопільському ставі. За словами очевидців, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Одна з версій смерті – чоловік заблукав та замерз.

Ознак насильницької смерті при попередньому огляді тіла не виявлено.

За попередніми даними, смерть настала в результаті переохолодження.

Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.