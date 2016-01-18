У Тернополі від переохолодження помер 64-річний чоловік
10:40, 18 січня 2016Новини регіонів
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У Тернополі внаслідок переохолодження помер 64-річний чоловік. Тіло чоловіка виявили зранку на льоду Тернопільського ставу.
У Тернополі від переохолодження помер 64-річний чоловік / УНІАН
На місці події поліції з’ясували, що невідомий – це 64-річний тернополянин, при ньому виявили пенсійне посвідчення.
Опитавши рибалок поліцейські дізналися, що напередодні, 15 січня, чоловіка бачили на Тернопільському ставі. За словами очевидців, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Одна з версій смерті – чоловік заблукав та замерз.
Ознак насильницької смерті при попередньому огляді тіла не виявлено.
За попередніми даними, смерть настала в результаті переохолодження.
Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.
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