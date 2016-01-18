У Львові затримали на хабарі начальника медичної служби мотопіхотного батальйону

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, 29-річний начальник медичної служби військової частини вимагав 4 тис. грн неправомірної вигоди від військовослужбовця – учасника антитерористичної операції, який на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні після контузії та перенесеного інсульту, за сприяння в оформленні йому інвалідності за станом здоров'я.

Працівники управління захисту економіки Національної поліції України, військової прокуратури та управління СБУ у Львівській області затримали 29-річного військовослужбовця на залізничному вокзалі Львова. Під час огляду в нього виявлено та вилучено шість банківських карток, серед яких і його банківська картка із рахунком, на який було перераховано хабар від учасника АТО.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці зафіксували отримання вказаної суми хабара, перерахованої двома частинами на банківську картку капітана.

Перерахування коштів на рахунок начальника медичної служби зафіксовано та долучено у якості доказів до кримінального провадження.

Військовою прокуратурою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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