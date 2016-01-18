На Житомирщині через зростання захворюваності на ГРВІ закривають школи

Про це повідомляється на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за інформацією управління освіти і науки ОДА, у зв’язку з перевищенням порогового рівня захворюваності на ГРВІ призупинено навчання у 38-ми закладах Овруцького району; у 29-ти – Бердичівського; 22-х – Малинського; 29 – Радомишльського, а також в 11 навчальних закладах міста Новоград-Волинський та у 14 – міста Бердичева.

Крім того, у Попільнянському районі та Житомирі учні не відвідують знаття через канікули.

За останню добу в області зареєстровано 2 тис.777 осіб, які захворіли на ГРВІ, з яких: 1178 – діти; 11 – вагітні та породіллі.

За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби Житомирської області, епідеміологічний поріг захворюваності не перевищено (складає 30,2 %).

З початку епідсезону (з жовтня 2015 року) в області із симптомами ГРВІ зареєстровано 77 тис.408 осіб, з яких 53 тис. 616 дітей.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня у позашкільних закладах Житомира з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин.

У раніше у Бердичеві зафіксовано смертельний випадок, спричинений захворюванням на свинячий грип.