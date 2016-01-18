У школах Рівного ввели карантин
12:01, 18 січня 2016Новини регіонів
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У школах Рівного у зв'язку з перевищенням рівня захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з 18 січня введено карантин.
У школах Рівного ввели карантин / УНІАН
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненського міськвиконкому, відповідне рішення напередодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Карантин триватиме до 22 січня. Після цього буде прийнято рішення про його продовження чи припинення.
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