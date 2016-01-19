У Житомирі затримали матір, яка викинула новонароджене немовля

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Як зазначається в повідомленні, близько опівночі 17 січня на спецлінію «102» жителька обласного центру повідомила про виявлення немовляти неподалік багатоквартирного будинку в Житомирі.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. «Правоохоронцям заявниця розповіла, що дорогою додому побачила біля свого будинку бурі плями на снігу, які вели до сміттєвих баків. Неподалік них жінка побачила пакет, в якому знаходилося живе немовля», - йдеться в повідомленні.

Новонароджену дівчинку каретою «швидкої» було доставлено до лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги. Наразі життю дитини ніщо не загрожує, інформують в поліції.

Того ж дня поліцейські розшукали та затримали жінку, яка причетна до вчинення злочину. Нею виявилася 32-річна житомирянка, яка проживає неподалік, йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу для підозрюваної.

За чинним законодавством їй загрожує обмеження чи позбавлення волі строком до 5 років.