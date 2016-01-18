У Херсонській області - епідемія грипу

У Херсонській області оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням грипу та ГРВІ визнав, що рівень захворюваності досяг епідеміологічного порогу.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держепідслужби України в Херсонській області, таке рішення було прийнято на засіданні штабу 16 січня.

У протоколі засідання штабу, опублікованому сьогодні прес-службою відомства, з посиланням на інформацію начальника управління Віктора Безкровного, йдеться: що, порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла в 2,2 разу (було 28,5 на 10 тис. населення). Значне зростання захворюваності фіксується серед дорослого населення – в 2,1 разу, - захворіло 2675 людей. Зростання захворюваності у дітей становило 51% (захворіла 4041 дитина). Показник нижчий за епідеміологічний показник лише на 1,9% (офіційний поріг – 64,1 на 10 тис. населення).

Питома вага госпіталізованих збільшилася на 6%, за тиждень у лікарні поклали 404 хворих, з яких 206 – діти.

«Упродовж тижня надходила інформація про 169 випадків тяжких ГРІ, у тому числі пневмонії. Зареєстровано три випадки з летальним результатом. Результати досліджень виявили вірус грипу типу А», - цитує Безкровного прес-служба.

Читайте такожУ Тернополі підвищився рівень захворюваності на ГРВІ: школи закрили За його інформацією, «було зафіксовано перевищення порогу (захворюваності - УНІАН) у Каховському районі на 114% та в місті Нова Каховка на 76,6%. У зв'язку з цим у Каховському районі дитячі дошкільні заклади вирішили закрити на карантин з 16 до 24 січня, дитячі навчальні заклади – з 18 до 24 січня. У Новій Каховці навчальний процес призупинено у навчальних закладах з 18 до 22 січня».

Головлікар Херсонської обласної інфекційної лікарні заявив, що медустанова готова надавати медичну допомогу хворим на грип та ГРВІ, однак потребує додаткових коштів для придбання медикаментів.

За наявною у нього інформацією, зараз в обласній клінічній лікарні в числі хворих госпіталізовано 9 вагітних з ГРВІ, з них дві – у тяжкому стані.

За словами начальника Державної служби з лікарських засобів у Херсонській області Владислава Данька, в аптечній мережі наявна достатня кількість необхідних медикаментів: антибіотики, противірусні препарати, засоби індивідуального захисту.

Оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням грипу та ГРВІ розписав понад два десятки заходів, приписів та вказівок медикам, рятувальникам і місцевим органам влади, які спрямовані на стабілізацію ситуації.