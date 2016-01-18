Постраждалим в Українську Штаб Ахметова надає допомогу продуктами і ліками

18 сім'ям в Українську, які залишилися без житла в результаті вибуху побутового газу у багатоквартирному будинку, Штаб Ріната Ахметова доставив продуктові набори, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Більш як 50 наборів отримали жителі зруйнованого під'їзду і двох сусідніх. Також набори для годуючих мам отримали сім'ї, в яких є діти до 35 місяців.

Ще 10 продуктових наборів волонтери Штабу передали для організації гарячого харчування на пункті обігріву МНС, організованого і розташованого у дворі постраждалого будинку.

«Люди залишилися, власне кажучи, на вулиці. Хтось спав у машині, хто перебував у наметі. Люди практично не відходять від будинку. Поки тут є організована польова кухня, ці набори дуже знадобляться», ‒ розповіла Юлія Малахова, координатор мобільних бригад видачі Штабу Ахметова.

Нагадаємо, 15 січня в Українську Донецької області стався вибух побутового газу в квартирі багатоповерхового будинку. В результаті вибуху загинули 2 дітей, ще 3 людини отримали важкі опіки і травми. Без житла залишилося 18 сімей. 5 квартир зруйновано повністю, ще 13 сильно пошкоджені.

Троє постраждалих, 2 жінки і 8-річна дівчинка, санавіацією доставлені з місцевої лікарні в Краматорський опіковий центр. Штаб Ріната Ахметова надає їм першу допомогу в лікуванні. Сьогодні в Краматорськ буде доставлена партія необхідних медикаментів.