Через грип у більшості шкіл Вінницької області продовжено канікули

У Вінницькій області у зв'язку з грипом у 693 школах з 885 – продовжені канікули.

Як повідомили УНІАН у департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, про це під час наради повідомила перший заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Чорна.

Читайте такожУ Києві на стаціонарному лікуванні перебувають 165 хворих грипом«Канікули продовжені, або оголошено карантин у 16 районах та 3 містах обласного значення до 22 січня включно. Тобто, діти підуть до школи 25 січня. Канікули продовжені в 11 районах: Барському, Вінницькому, Жмеринському, Могилів-Подільському, Калинівському, Мурованокуриловецькому, Піщанському, Тиврівському, Шаргородському, Ямпільському, а також місті Вінниці. На вимушених канікулах до 1 лютого будуть перебувати учні Козятинського району, до 20 січня — міста Козятин. На цьому тижні будуть вирішувати виходити на навчання в Крижопільському та Літинському районах, а також у місті Жмеринка. Карантин оголошено в загальноосвітніх закладах у Гайсинському районі до 22 січня і в Немирівському районі до 8 лютого», — розповіла Чорна.

Читайте такожУ Херсонській області - епідемія грипуКрім того, у 9 районах області введено карантин у 170 дитячих садках (всього в області 779 садків).

«Карантин оголошено по дошкільним навчальним закладам у Барському, Гайсинському, Калинівському, Крижопільському, Козятинському, Немирівському, Тиврівському та Шаргородському районах. У Тростянецькому районі один дошкільний заклад закрито на карантин до 1 лютого», — зазначила Чорна.

Чиновник також поінформувала, що розпочали другий семестр всі вузи Вінницької області, крім Барського та Вінницького коледжів, які продовжили зимові канікули, розпочато навчання в закладах профтехосвіти області.