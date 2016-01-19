На Вінниччині кількість смертей від грипу зросла до 9, на Одещині - до 18

У Вінницькій області кількість смертей від грипу зросла до 9.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, про це поінформувала директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Людмила Грабович.

За її словами, з початку епідеміологічного сезону на Вінниччині зареєстровано 9 летальних випадків від ускладнень грипу, з яких дві дитячі смерті.

«До 16 січня ми говорили про 7 летальних випадків, в суботу зранку лабораторно підтверджено ще дві смерті від вірусу грипу Н1N1. Це не смерті минулого тижня, адже 46-річна жінка з Крижопільського району померла 2 січня 2016 року, а 10 січня грип забрав життя дитини віком 1 рік и 4 місяці з Калинівського району», - зауважила Грабович.

Крім того, чиновник додала, що за минулий тиждень збільшилася кількість звернень до медзакладів осіб з симптомами ГРВІ та грипом.

«Всього за минулий тиждень за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулося 10 тисяч 259 осіб. З них 4 тис. 919 дітей – це 48%. На 1000 осіб збільшилося звернень до медзакладів, порівняно з початком роком. Це добре, адже люди перестають займатися самолікуванням та звертаються за лікарською допомогою», - сказала вона.

За даними Грабович, всього минулого тижня було госпіталізовано 792 особи, в тому числі 416 дітей.

«На пневмонію в області захворів 381 дорослих. З важким перебігом зараз перебувають в лікарнях 47 осіб. Також 11 вагітних мають пневмонію, але важкого перебігу хвороби у них немає. Крім того, 81 дитина має вірусну пневмонію, тяжкий перебіг - в однієї дитини», - додала Грабович.

Як повідомляв УНІАН, через грип у більшості шкіл Вінницької області подовжено канікули.

За останніми даними МОЗ, в Україні внаслідок ускладнень після грипу померло 46 осіб.

В Одеській області померло 18 людей від ускладнень, викликаних грипом AH1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила в. о. заступника голови ОДА Марія Гайдар. За її словами, 13 летальних випадків зафіксовано в Одесі, 5 – у районах області. У стаціонарі Одеської обласної клінічної лікарні в даний час перебуває 42 людини, з яких 8 – в реанімації.

«Зокрема, п'ять чоловік у тяжкому стані, на штучній вентиляції легенів», - повідомила Гайдар. Серед госпіталізованих - 10 вагітних жінок, їхній стан оцінюється як стабільний.

За даними Гайдар, з 23 грудня 2015 року за медичною допомогою звернулися 138 530 чоловік.

В даний час за ініціативою ОДА створені мобільні групи, у складі кожної - лікар районної лікарні, інфекціоніст, представник департаменту охорони здоров'я обладміністрації, лікар районної лікарні.

«Мобільні групи мають відвідати кожен район області», - сказала Гайдар, відзначивши, що всім хворим забезпечено належне лікування.

Як повідомляв УНІАН, у медустановах Одеси з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип.