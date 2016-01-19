У Сумській області рятувальники звільнили зі снігового замету "швидку"

У Сумській області рятувальники визволили зі снігового замету карету швидкої медичної допомоги і спецтранспортом доставили в лікарню двох дітей з батьками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Сумській області, 18 січня о 19:53 в службу надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги медпрацівникам.

«На відстані 18 кілометрів від райцентру Недригайлів у сніговому заметі виявилася карета екстреної медичної допомоги, яка за викликом прямувала в сільську місцевість. На місце прибули з райцентру співробітники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі підвищеної прохідності ЗІЛ-131. Автомобіль «швидкої» відбуксирували на безпечну ділянку дороги, звідки він вирушив у зворотному напрямку», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники забрали фельдшера "швидкої" і своїм оперативним транспортом доставили в село Ракова Січ. В дорозі довелося пробиватися через ділянки дороги, де товщина снігу становила близько 1 метра.

«У населеному пункті співробітники ДСНС забрали батьків з двома хворими малолітніми хлопчиками і доставили їх у райцентр для госпіталізації у Недригайлівському центральну районну лікарню», - зазначає прес-служба відомства.